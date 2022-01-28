"Ми дивимося вгору". Зеленський про оцінку України ймовірності війни

"Для мене питання ймовірної ескалації так само гостре як для США та інших Партнерів. Я не керую державою, як у вашому, до речі, фільмі "Не дивись вгору", ми дивимося вгору, ми знаємо, що відбувається. Ми говоримо з людьми. Але ми в цій ситуації вісім років", - заявив він.

Зеленський додав, що ймовірність вторгнення Росії є, проте вона була меншою ще у 2020 році.

"Тому ми дивимося не тільки вгору, але і під ноги. Для нас зараз важливий момент - ми можемо втратити економіку. Але перш за все люди. Імовірність атаки вона є. Вона нікуди не пішла, вона така ж. У 2020 році вона була меншою, у 2019 році була ще меншою", - заявив він.

Глава держави також додав, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" не піар, а крок до мирного врегулювання ситуації. Він також додав, що необхідно обережно говорити, що в Україні завтра буде війна.

"Не можна говорити війна буде завтра, чи буде війна до кінця лютого, або сказати, що війна буде до кінця року, а потім сказати ми отримали нову інформацію. Війна може бути, але давайте ставити три крапки, але не ставити одну крапку і говорити: "так, вона буде", - заявив Зеленський.