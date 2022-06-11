"Ми вже змирилися". Окупанти зізнаються, що не сподіваються вирватися живими з України

У перехопленій розмові окупант скаржиться матері на керівництво. Солдат розповідає, що вже змирився зі своєю долею та не сподівається вибратися з України живим.

"В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці - перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо", - сказав він.

Російський військовий додав, що керівництво не буде "виводити" їх, оскільки тоді відкриється правда про звірства, які вчиняли окупанти в Україні.

"Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть", - пояснив солдат.