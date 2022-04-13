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"Ми з Путіним не настільки дурні". Лукашенко відкинув можливість об'єднання Білорусі і РФ

Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого режиму Олександр Лукашенко відкинув можливість об'єднання Білорусі та Росії. Він заявив, що країни будуть співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТу.

"Ми з Путіним не настільки дурні, щоб діяти старими методами. Ми, кажу, відбудуємо таку єдність двох незалежних держав, що у нас будуть вчитися. Навчатимуться! І як санкції долати, і так далі", - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що для громадян Білорусі та Росії існує "єдина вітчизна".

"Ми завжди говоримо: від Бреста до Владивостока. Ось наша спільна вітчизна, на якій існують сьогодні дві незалежні держави", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що переговори України і Росії вдалося організувати нібито завдяки лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку.

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Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусьРосійська Федерація