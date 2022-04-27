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"Ми хочемо зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії". - Нацрада безпеки США

Фото: Нацрада США висловилася з приводу війни в Україні (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Захід стає все більш рішучим щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Місяцями адміністрація Джо Байдена благала Путіна знайти "вигідний вихід" з конфронтації. Тепер США відверто заявили, що їхня мета - це допомогти Україні перемогти Росію й вимкнути путінську воєнну машину, щоб вона більше не загрожувала сусідам у майбутньому.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми маємо намір зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії. Одна з наших цілей - це обмежити російську здатність зробити щось подібне знову", - пояснив представник Національної ради безпеки США.

Росія також втрачає міжнародний вплив. Цього місяця кандидатів від Москви не обрали до чотирьох агенцій ООН. Росію виключили з Ради з прав людини ООН. Мрії Кремля про технологічне лідерство помирають в степах України разом з його солдатами.

"Супердержави інколи програють у необдуманих війнах. Це сталося зі США у В’єтнамі й Афганістані. І саме така доля може чекати Росію в Україні. Вихід з війни повинен здаватися Путіну більш привабливим, ніж ще кілька місяців тому", - йдеться в статті.

Нагадаємо, ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя. Наразі продовжуються переговори з владами Росії й України щодо забезпечення умов.

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