"Ми були готові до гри": Шевченко прокоментував скасування матчу зі Швейцарією

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що його команда була готова зустрітися в поєдинку зі Швейцарією. Однак матч скасували.

Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.

За словами Шевченко, в збірної була достатня кількість футболістів із негативними результатами тестів на коронавірус, щоб взяти участь у матчі.

"Але рішення ухвалювала місцева влада Люцерна, де мав відбутися поєдинок. Далі рішення за Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА. Нашої вини в даній ситуації немає", - сказав тренер.

Він додав, що не розраховував на скасування матчу, і Україна, зі свого боку, зробила все, щоб гра відбулася.

"Мені б хотілося, щоб усе склалося інакше, щоб до нас ставилися з більшою повагою. У деяких моментах те, як зустрічали команду, було неправильно", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, лікар Люцерна, де повинна була відбутися гра, після чергового випадку зараження коронавірусом в збірній України помістив команду Андрія Шевченка на карантин.

Вдень 18 листопада збірна України повернулася додому.

Президент Швейцарського футбольного союзу Домінік Блан заявив, що збірна Швейцарії не зможе зіграти з Україною в 2021 році.

Детальніше про те, що буде далі, читайте в матеріалі РБК-Україна "Швейцарія - Україна: чому команді Шевченка не повинні присудити технічну поразку".