RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Ми про це попереджаємо Україну". Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії

Автор: Юлія Бойко

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, після провокації Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Радбезу ООН.

Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що "полетять бомби і ракети".

"Зв'язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об'єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше держсекретар США зазначив, що в якості провокації Росії проти України може бути інсценований теракт або реальні удари по мирних жителях, в тому числі хімічна атака.

До цього в Росії відповіли, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенВторгнення Росії до України