МВД обратилось к украинцам в оккупации из-за псевдовыборов РФ

Министерство внутренних дел Украины призвало украинцев в оккупации не помогать россиянам в организации псевдовыборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Telegram.
По информации ведомства, враг пытается легитимизировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Россияне хотят задействовать украинцев в оккупации в "голосовании".
"МВД призывает остающихся на оккупированных территориях украинцев воздерживаться от сотрудничества с оккупантами", - подчеркнули в МВД.
Также там напомнили, что за добровольную помощь оккупантам в организации псевдовыборов предусмотрена ответственность за коллаборационизм.
Напомним, в России на 15-17 марта запланированы президентские выборы. Их решили проводить не один, а сразу три дня.
В частности, выборы хотят организовать на временно оккупированной территории Украины, что является нарушением международного права.
В рамках подготовки к псевдовыборам на временно оккупированные территории уже направили пропагандистов.
При этом результат выборов, вероятнее всего, предопределен - в очередной раз победит диктатор Владимир Путин.
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