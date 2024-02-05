МВД обратилось к украинцам в оккупации из-за псевдовыборов РФ

По информации ведомства, враг пытается легитимизировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Россияне хотят задействовать украинцев в оккупации в "голосовании".

"МВД призывает остающихся на оккупированных территориях украинцев воздерживаться от сотрудничества с оккупантами", - подчеркнули в МВД.

Также там напомнили, что за добровольную помощь оккупантам в организации псевдовыборов предусмотрена ответственность за коллаборационизм.

Выборы президента РФ

Напомним, в России на 15-17 марта запланированы президентские выборы. Их решили проводить не один, а сразу три дня.

В частности, выборы хотят организовать на временно оккупированной территории Украины, что является нарушением международного права.

В рамках подготовки к псевдовыборам на временно оккупированные территории уже направили пропагандистов.

При этом результат выборов, вероятнее всего, предопределен - в очередной раз победит диктатор Владимир Путин.