В МВД об окончании войны: еще несколько тяжелых месяцев и РФ сядет за стол переговоров

По его словам, сейчас немного рано говорить об окончании войны.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", - считает Денисенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны, но после освобождения оккупированных территорий Украины.

Добавим, украинские власти неоднократно отмечали, мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский представил в "формуле мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.