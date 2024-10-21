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МВД усилило контроль за экзаменами на водительские права: что изменилось

Фото: МВД Украины обновляет процесс получения водительских прав (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине усилен контроль за экзаменами на водительские права. Ключевые изменения касаются видео- и аудиофиксации и направлены на обеспечение прозрачности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Отмечается, что стартовал проект с 1 июня 2023 года. Внедрены видео и аудиофиксация во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской области и касаются как теоретической, так и практической части экзаменов.

Нововведения направлены на борьбу с коррупцией в процессе выдачи водительских удостоверений, которая ранее была возможна из-за отсутствия надлежащих средств контроля в сервисных центрах МВД. 

Ключевые изменения:

  • Теоретические экзамены: Чтобы избежать нарушений при сдаче теоретических экзаменов, была введена видеофиксация с четырех камер, которые охватывают все углы помещения, вместе с микрофоном. Это устраняет возможность появления так называемых "слепых зон", где экзаменаторы или кандидаты могли бы повлиять на результаты.

  • Практические экзамены: Для водителей категории B (легковые автомобили) введена видеофиксация на 360 градусов, которая охватывает руки и ноги как кандидата, так и экзаменатора. В салоне автомобиля также ведется аудиозапись разговоров. Все записи с камер автоматически загружаются на сервер, что исключает любое влияние экзаменаторов на результаты экзамена.

Кроме технических изменений, отменены ограничения на количество попыток сдачи практического экзамена, а также разрешено самостоятельное изучение теоретического материала. Эти изменения являются частью более широкой реформы, направленной на то, чтобы процесс получения водительских прав стал более доступным и справедливым.

Напомним,что владельцы автомобилей должны регистрировать их в определенный срок с момента приобретения или таможенного оформления. За нарушение этого правила предусмотрено ответственность.

Кроме того,в Украине управление транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности наказывается штрафами. За такое правонарушение украинцам могут выписать штраф в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 425 гривен.

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Министерство внутренних дел Украины