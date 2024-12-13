МВД создает протезно-реабилитационный центр: что известно

Министерство внутренних дел (МВД) Украины создает протезно-реабилитационный центр для военных на базе одного из медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Что известно о протезно-реабилитационном центре МВД

В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Игорь Клименко вместе с заместителем Екатериной Павличенко встретились:

с генеральным директором Protez Foundation Юрием Арошидзе

с президентом Direct Relief Томасом Тайге

Главной темой переговоров стал вопрос создания протезно-реабилитационного центра на базе одного из медицинских учреждений МВД.

По словам Клименко, приоритетом МВД является:

реабилитация защитников

обеспечение их стабильного ментального здоровья

обеспечение их полноценной интеграции в общество

При этом создание протезно-реабилитационного центра поможет в восстановлении еще большего количества раненых бойцов.

"Наши команды работали в очень тесной коллаборации этот год. И мы уже вышли на конкретный проект по построению центра", - рассказал министр.

Он добавил, что в таком центре будет возможность:

изготавливать протезы

устанавливать протезы

осуществлять их техническое обслуживание

"В нашем взаимодействии с Protez Foundation мы не только строим центр, устанавливаем оборудование, мы подбираем и готовим высококачественных специалистов", - подчеркнул Клименко.

Между тем генеральный директор Protez Foundation Юрий Арошидзе заявил, что для него и его команды - честь работать с МВД и совместно реализовывать проекты, которые помогают военным вернуться к жизни.

В конце Арошидзе поблагодарил присутствующего на встрече директора организации Direct Relief Томаса Тайге - за финансирование этого проекта.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)