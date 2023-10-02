В МВД объяснили, когда необходимо проводить перерегистрацию авто: список случаев

По данным сервисного центра МВД, перерегистрация транспортных средств без смены владельца производится в случае:

получение свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования;

смены их владельцев, места стоянки, местонахождение или наименование владельцев-юридических лиц;

места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;

изменения цвета;

переоборудование транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.

При перерегистрации транспортных средств при смене их владельцев снятие с учета таких транспортных средств не производится.

Какие документы необходимы для перерегистрации

В сервисный центр МВД подаются оформленные в установленном порядке документы:

подтверждают правомерность приобретения транспортного средства;

заявление (заполняется в ТСЦ);

свидетельство о регистрации;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) покупателя и продавца или: временное удостоверение гражданина Украины; (вид на постоянное проживание, вид на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита).

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте);

платежные документы (квитанции), удостоверяющие оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.

вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, которые вносятся в электронный реестр работниками экспертной службы МВД (не обязательно и проводится по желанию при перерегистрации транспортного средства).

После перерегистрации ТС владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как уехать из Украины на своем чужом автомобиле. Для этого нужно иметь определенный список документов. Кроме того, при выезде за границу на чужой машине без посещения сервисного центра МВД не обойдется.

Любопытно, что буквально 12 и 13 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. Кроме того, ранее путешествующим в ЕС россиянам запретили ввозить не только автомобили, но и ряд личных вещей, в том числе телефоны, и даже чемоданы. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

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