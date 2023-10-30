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В МВД показали видео ликвидации последствий обстрелов Запорожской области

Понедельник 30 октября 2023 17:27
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В МВД показали видео ликвидации последствий обстрелов Запорожской области Иллюстративное фото: в МВД показали видео ликвидации последствий обстрела Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в понедельник, 30 октября, нанесла удар по Запорожской области. В результате которого в одном из районов областного центра возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Как показано на видео, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Было установлено, что враг попал в нежилое здание, в результате чего там начался пожар. Общая площадь возгорания составила 20 кв.

Сотрудники Службы спасения оперативно обуздали пожар. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня стало известно об очередном обстреле россиянами Запорожской области. Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской области.

Обстрелы Запорожья и области

Российские оккупанты периодически совершают атаки на Запорожскую область. Так, 24 октября враг обстрелял Запорожье с помощью баллистических ракет. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.

А утром 18 октября оккупанты попали в многоэтажку в Запорожь . Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще пятеро получили травмы.

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