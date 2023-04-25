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МВД планирует возобновить в Украине Канадскую полицейскую миссию

Фото: в Украине планируют возобновить Канадскую полицейскую миссию (mvs.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Канадская полиция надеется как можно скорее начать обучение для украинских правоохранителей путем возобновления Канадской полицейской миссии в Украине (CUPDP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

В понедельник, 24 апреля, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко встретилась с представителями Канадской полиции, чтобы обсудить возможность возобновления CUPDP.

Этот проект предоставляет консультации, тренинги и оборудование украинским стражам порядка для повышения их профессионального развития и стандартов, а также для создания более эффективных полицейских услуг, ориентированных на общину.

По словам Павличенко, тренинги являются важной составляющей поддержки украинских полицейских сегодня. Канадская полиция в свою очередь надеется как можно быстрее начать обучение для украинских правоохранителей и привлечь около 45 инструкторов, которые смогут поделиться своими знаниями и опытом с украинскими коллегами.

Теперь известно о трех ключевых направлениях, которые планируют учесть при подготовке соответствующих планов учений: тактическая подготовка, работа полиции на деоккупированных территориях и поддержка ментального здоровья.

Напомним, что Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины почти на 29 млн долларов, который, в частности, будет включать 40 снайперских винтовок.

Кроме того, Канада передала Украине три симулятора ведения боя на танках Leopard 2.

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