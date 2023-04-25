МВД планирует возобновить в Украине Канадскую полицейскую миссию

Канадская полиция надеется как можно скорее начать обучение для украинских правоохранителей путем возобновления Канадской полицейской миссии в Украине (CUPDP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

В понедельник, 24 апреля, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко встретилась с представителями Канадской полиции, чтобы обсудить возможность возобновления CUPDP.

Этот проект предоставляет консультации, тренинги и оборудование украинским стражам порядка для повышения их профессионального развития и стандартов, а также для создания более эффективных полицейских услуг, ориентированных на общину.

По словам Павличенко, тренинги являются важной составляющей поддержки украинских полицейских сегодня. Канадская полиция в свою очередь надеется как можно быстрее начать обучение для украинских правоохранителей и привлечь около 45 инструкторов, которые смогут поделиться своими знаниями и опытом с украинскими коллегами.

Теперь известно о трех ключевых направлениях, которые планируют учесть при подготовке соответствующих планов учений: тактическая подготовка, работа полиции на деоккупированных территориях и поддержка ментального здоровья.