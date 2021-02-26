МВФ чекає від України пропозицій щодо невирішених питань для продовження переговорів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає продуктивними переговори з владою України під час недавньої роботи місії фонду. Однак МВФ констатує наявність ряду невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження обговорень.

Про це на брифінгу 25 лютого повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

Як заявив Райс, під час роботи місії фонду обговорювалися питання антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики.

Серед тем переговорів він відзначив поліпшення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

"Обговорення були, я б сказав, продуктивними, але деякі питання залишаються невирішеними", - сказав він.

Райс заявив, що Фонд продовжить переговори з владою України, як тільки отримає пропозиції з української сторони, однак не назвав конкретних термінів.