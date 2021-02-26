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МВФ чекає від України пропозицій щодо невирішених питань для продовження переговорів

Новость на русском → ва, П'ятниця 26 лютого 2021 11:57
МВФ чекає від України пропозицій щодо невирішених питань для продовження переговорів Фото: Джеррі Райс (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає продуктивними переговори з владою України під час недавньої роботи місії фонду. Однак МВФ констатує наявність ряду невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження обговорень.

Про це на брифінгу 25 лютого повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

Як заявив Райс, під час роботи місії фонду обговорювалися питання антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики.

Серед тем переговорів він відзначив поліпшення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

"Обговорення були, я б сказав, продуктивними, але деякі питання залишаються невирішеними", - сказав він.

Райс заявив, що Фонд продовжить переговори з владою України, як тільки отримає пропозиції з української сторони, однак не назвав конкретних термінів.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

У Міністерстві фінансів України не розглядають варіантів дострокового завершення поточної програми Stand-by Міжнародним валютним фондом (МВФ) і укладання нової угоди.

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