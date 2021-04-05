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МВФ виділить допомогу 28 бідним країнам для боротьби з COVID

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 05 квітня 2021 22:35
МВФ виділить допомогу 28 бідним країнам для боротьби з COVID Фото: МВФ виділить допомогу бідним країнам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародний валютний фонд вирішив допомогти 28 бідним країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу. Країнам виділять кошти з Трастового фонду, а також спишуть частину боргів.

Про це заявили в МВФ.

Допомогу від МВФ отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо.

Цю фінансову допомогу МВФ бідні країни мають використати на боротьбу з пандемією коронавірусу, оскільки вона, може ще більше посилити розрив між ними та розвинутими державами.

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. Минулого року, після початку пандемії коронавірусу, МВФ звільнив на 6 місяців від сплати за боргами 25 найбідніших країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.

Крім того, у МВФ не виключають надання подальшої допомоги бідним країнам протягом цього року, але поки остаточне рішення щодо цього не ухвалили.

Нагадаємо, МВФ планує виділити 650 млрд доларів для сприяння глобальному відновленню після пандемії коронавірусу. Таку пропозицію очільник МВФ може подати у червні 2021 року.

Крім того, наприкінці минулого року МВФ оцінив світові збитки від кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.

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