МВФ впервые в отчете по Украине отметил проблему крупного нелегального рынка сигарет

МВФ в своем отчете ссылается на исследование, проведённое консалтинговой компанией Kantar Ukraine, где уровень нелегальной торговли сигаретами оценивается на уровне 22% рынка.

Индикативные расчеты с использованием публично доступных данных об импорте ключевых компонентов для производства сигарет (ацетатного волокна и сигаретных фильтров) также свидетельствуют о значительном расхождении между объемами производства, заявленными в налоговой отчетности, и объемами производства, которые обеспечиваются за счет этого импорта.

"Наличие масштабного теневого производства избегающего акцизного налогообложения сигарет означает значительные недополученные доходы, которые оцениваются в 17-31 млрд грн акцизного налога. Общий налоговый разрыв может быть большим, если учесть неуплату других налогов, особенно НДС", - говорится в отчете МВФ .

В МВФ отметили, что в настоящее время в Украине существует потребность в восстановлении фискальной и долговой устойчивости путем проведения фискальной корректировки на основе стабильных доходов.

В частности, Национальная стратегия доходов предусматривает мобилизацию внутренних доходов в целом, и, в частности, приведение акцизов на табачные изделия в соответствие с минимальными уровнями, определенными директивами ЕС.

Достичь этой цели поможет правительственный законопроект №11090, предусматривающий перевод акцизов в евро на табачные изделия и налоговую дифференциацию на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Указанный законопроект поддержали ключевые бизнес-ассоциации.

Кроме выравнивания ставок акцизов, власти должны ввести систему отслеживания и контроля за оборотом подакцизных товаров в соответствии с нормами ЕС, которые планируется сделать в начале 2026 года.

В июне 2023 года был принят Закон № 3173-IX, в настоящее время продолжается работа над разработкой ИТ-решений по внедрению системы отслеживания обращения подакцизных изделий и проектов подзаконных актов.

Как отмечалось, для наполнения бюджета парламент готовится рассмотреть во втором чтении законопроект №11090, предусматривающий перевод ставок акцизного налога на табачные изделия с гривны в евро, повышение акцизов до минимального уровня в ЕС (EUR90 за 1000 штук сигарет) до 2028 года, возврат акциза на ТВЭН и сигареты, введение специального механизма расчета акцизного налога на табачные изделия с учетом валютного курса.

По оценкам Минфина, это позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году – на 5 млрд грн, в 2027 году – на 9,4 млрд грн и в 2028 году – на 13,9 млрд грн .

В конце июня 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил четвертый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF).

Украина получит транш финансирования в размере около 2,2 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, общий объем привлеченных средств в рамках программы EFF составит около 7,6 млрд долларов США.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд. долларов США. Эта программа является частью общего пакета международной поддержки Украины, который составляет около 122 млрд долларов США.