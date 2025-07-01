МВФ указал на проблемы для Украины в случае перемирия без гарантий безопасности

Согласно ожиданиями МВФ, в случае мира рост экономики Украины ускорится до 4,5% в 2026 году.

"Мирное урегулирование без надежных гарантий безопасности и/или достаточных финансовых ресурсов для восстановления и обороны может привести к неблагоприятным экономическим и социальным последствиям", - говорится в документе.

В МВФ отметили, что неопределенность будет сдерживать возвращение беженцев, темпы реконструкции и возобновление прямых иностранных инвестиций.

Позитивный прогноз

Как отмечают в МВФ, экономика может восстановиться быстрее, особенно если справедливое и устойчивое мирное соглашение приведет к быстрому и стабильному улучшению ситуации с безопасностью.

Более раннее окончание войны также может открыть позитивный сценарий, обусловленный адекватными гарантиями безопасности, международной поддержкой, а также сильными реформами.

"Даже на ранних этапах мирного урегулирования экономические показатели могут превзойти ожидания, если условия безопасности позволят и ключевые узкие места будут устранены оперативно за счет массового возвращения мигрантов, повышения энергетической безопасности", - говорится в Меморандуме.

Кроме того, реализация критически важных проектов по восстановлению и ремонту будет способствовать более высокому росту, как и более активное продвижение запланированных энергетических реформ.

В среднесрочной перспективе экономический рост может ускориться за счет решительного осуществления структурных реформ, включая реформы в контексте интеграции с ЕС, значительных инвестиций в восстановление и экономическую трансформацию, в том числе за счет притока частных инвестиций в макроэкономически важные сектора или поддержки со стороны официальных партнеров по развитию, а также более быстрого возвращения мигрантов.