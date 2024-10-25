В МВФ признали ошибку в прогнозе сроков окончания войны России против Украины

"Когда вы смотрите на наши прогнозы на 2025 год, мы также понизили их для Украины. И это отражение того, что война России в Украине будет продолжаться. Мы предполагали, что она прекратится раньше. Это не так. И это, опять же, дополнительные расходы для украинской экономики", - сказал он.

Ранее МВФ в базовом сценарии ожидал окончания войны в конце 2024 года. В октябре этот срок перенесен на год - до конца 2025 года.

По его словам, показатели роста в этом году были жестоко затронуты бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, и это также сдерживает рост и перспективы.

"И, кроме того, конечно, как и для всей Европы, это создает неопределенность в Украине, и это оказывает смягчающее воздействие на совокупный спрос", - добавил Каммер.

Представитель фонда завил, что экономическая команда МВФ продолжает "делать замечательную работу с точки зрения, во-первых, поддержания макростабильности" в Украине

"Во-вторых, поддержки экономики для запуска роста и поддержки предприятий для работы в этой среде, защиты уязвимых людей, страдающих от войны. И, в-третьих, подготовки основ для, как мы надеемся, скорой реконструкции и среднесрочного пути к вступлению в ЕС", - сказал он.

Влияние войны на Европу

Каммер заявил, что война России против Украины продолжает влиять на перспективы Европы.

"Если посмотреть на траекторию роста, то она не сильно изменилась за последний год. И главная причина, по которой дела в Европе идут плохо, на самом деле заключается в большом шоке цен на энергоносители, вызванном Россией, который переживает Европа", - сказал он.

В частности, Германия очень сильно пострадала из-за шока цен на энергоносители, все еще из-за ее энергоемкого производства. "Это прямое влияние российской войны. Если вы смотрите на цикл ужесточения ЕЦБ, он должен был быть жестче просто потому, что инфляция была выше. Это результат войны России в Украине", - добавил он.

МВФ пересмотрел прогноз темпом роста на 2025 год в Европе в сторону понижения.

"И то, что мы видим, - это некоторая умеренность в прогнозируемом нами восстановлении. И опять же, это результат неопределенности, созданной в связи с окружающей средой и войной России в Украине"

По его словам, это неопределенность для потребителей, которые задаются вопросом, что произойдет с ценами на энергоносители и с будущим. Это неопределенность со стороны инвесторов, которые задаются вопросом, что произойдет в среднесрочной перспективе

"Так что это прямое воздействие, которое мы видим, - война России в Украине все еще имеет последствия для экономического развития Европы", - добавил он.