В МВФ признали ошибку в прогнозе сроков окончания войны России против Украины

Международный фонд изменил прогноз продолжительности войны в Украине. Война в течение по меньшей мере всего 2025 года будет оказывать негативное влияние и на Европу.
Об этом Альфред Каммер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг "Перспективы европейской экономики" за октябрь 2024 года.
"Когда вы смотрите на наши прогнозы на 2025 год, мы также понизили их для Украины. И это отражение того, что война России в Украине будет продолжаться. Мы предполагали, что она прекратится раньше. Это не так. И это, опять же, дополнительные расходы для украинской экономики", - сказал он.
Ранее МВФ в базовом сценарии ожидал окончания войны в конце 2024 года. В октябре этот срок перенесен на год - до конца 2025 года.
По его словам, показатели роста в этом году были жестоко затронуты бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, и это также сдерживает рост и перспективы.
"И, кроме того, конечно, как и для всей Европы, это создает неопределенность в Украине, и это оказывает смягчающее воздействие на совокупный спрос", - добавил Каммер.
Представитель фонда завил, что экономическая команда МВФ продолжает "делать замечательную работу с точки зрения, во-первых, поддержания макростабильности" в Украине
"Во-вторых, поддержки экономики для запуска роста и поддержки предприятий для работы в этой среде, защиты уязвимых людей, страдающих от войны. И, в-третьих, подготовки основ для, как мы надеемся, скорой реконструкции и среднесрочного пути к вступлению в ЕС", - сказал он.
Каммер заявил, что война России против Украины продолжает влиять на перспективы Европы.
"Если посмотреть на траекторию роста, то она не сильно изменилась за последний год. И главная причина, по которой дела в Европе идут плохо, на самом деле заключается в большом шоке цен на энергоносители, вызванном Россией, который переживает Европа", - сказал он.
В частности, Германия очень сильно пострадала из-за шока цен на энергоносители, все еще из-за ее энергоемкого производства. "Это прямое влияние российской войны. Если вы смотрите на цикл ужесточения ЕЦБ, он должен был быть жестче просто потому, что инфляция была выше. Это результат войны России в Украине", - добавил он.
МВФ пересмотрел прогноз темпом роста на 2025 год в Европе в сторону понижения.
"И то, что мы видим, - это некоторая умеренность в прогнозируемом нами восстановлении. И опять же, это результат неопределенности, созданной в связи с окружающей средой и войной России в Украине"
По его словам, это неопределенность для потребителей, которые задаются вопросом, что произойдет с ценами на энергоносители и с будущим. Это неопределенность со стороны инвесторов, которые задаются вопросом, что произойдет в среднесрочной перспективе
"Так что это прямое воздействие, которое мы видим, - война России в Украине все еще имеет последствия для экономического развития Европы", - добавил он.
Прогнозы МВФ
Напомним, в октябре МВФ обновил базовый и негативный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.
Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.