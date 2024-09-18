МВФ отложил миссию в Россию на неопределенный срок

"Руководство фонда уведомило российскую сторону и Совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций", - сказал он.

Ранее МВФ заявлял, что его сотрудники начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. Этот визит был запланирован на 1 октября.

Украина и ее западные союзники возражали против миссии в Россию на том основании, что она продемонстрировала бы нормализацию отношений с Россией, несмотря на вторжение и оккупацию значительной украинской территории.

Это означало бы, что МВФ стал бы первой крупной международной финансовой организацией, направившей свою официальную миссию в Россию после вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Можин заявил, что российская сторона осведомлена, что многие европейские страны "публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией, о недопустимости проведения таких консультаций".

По словам Можина, подготовка к проведению консультаций, о которых идет речь, началась более года назад, инициатива исходила от сотрудников фонда. "Российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ. Такую готовность российская сторона вновь подтверждает", - сказал он.

Последняя ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, до начала пандемии COVID. Миссий МВФ в Россию не было с начала войны России против Украины.