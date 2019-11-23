МВФ і Україна продовжують роботу над новою програмою, - Гончарук

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відзначила високий прогрес України, досягнутий за останні кілька місяців в просуванні реформ. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає прес-служба Кабінету міністрів.

За словами Гончарука, місія акцентувала увагу на продовженні зваженої економічної політики.

"Ми провели конструктивні переговори. Місія оцінила суттєвий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців... Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив прем'єр-міністр.

Місія фонду на чолі з Роном Ван Роденом відвідала Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що місія Міжнародного валютного фонду в Україні заявила про помітне подальше просування в дискусіях про заходи і реформи, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.

Гончарук раніше заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія МВФ обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.