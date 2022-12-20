МВФ принял мониторинговую программу, направленную на поддержание финансовой стабильности Украины

Мониторинговая программа базируется на рамочных макроэкономических параметрах, согласованных с МВФ. Она ориентирована на помощь нашей стране в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности. Эта программа предусматривает ряд мер, направленных на усиление мобилизации доходов госбюджета, оживление внутреннего долгового рынка, укрепление финансового сектора и повышение прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

"Учитывая наличие макроэкономической рамки, подтвержденной МВФ, Украина рассчитывает, что утверждение программы сможет предоставить нашим партнерам уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете", - сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Он добавил, что таким шагом руководство МВФ подтвердило свою решительную поддержку народа Украины в сверхсложных условиях полномасштабной войны с Россией. По его словам, Нацбанк готов выполнить все взятые на себя обязательства по программе.

Сообщается, что в рамках обновления стратегии финансового сектора, Нацбанк вместе с экспертами МВФ разработает принципы оценки качества активов и проведения стресс-тестов для банков. Это один из структурных маяков мониторинговой программы для Украины. Программа также предусматривает комплекс мер по сдерживанию эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.

Отмечено, что у программы четырехмесячный период выполнения и она не предусматривает непосредственно финансовую помощь, однако она является необходимым условием для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.