МВФ спрогнозировал размер дефицита электроэнергии в Украине в 2024 году

"Данные об энергетических мощностях по-прежнему строго контролируются в условиях военного положения, но, исходя из предыдущих моделей потребления и импорта, серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик", - ожидает МВФ.

В этом сценарии промышленным потребителям придется работать ниже мощности, а потребление домохозяйств будет ограничено за счет плановых отключений, в том числе зимой. Дополнительные атаки еще больше дестабилизируют энергетическую систему, отмечают в МВФ.

"Ожидается, что дефицит энергии сохранится в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштабы будут ограничены устойчивостью энергетической системы", - прогнозируют в МВФ.

Оценки дефицита энергии включают в себя ремонт восстанавливаемой мощности (в том числе ДТЭК некоторых ТЭС), некоторое увеличение европейского импорта, установку малых (газовых) генераторов (до 1 ГВт в 2024 году), а также дефицит, возникающий в результате необходимого планового обслуживания АЭС во 2-4 кварталах 2024 года.

"Более того, повышение тарифов для населения в среднем на 60% с 1 июня также должно стимулировать изменения в структуре потребления и обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям", - говорится в Меморандуме.

По данным фонда, импорт энергии из европейской сети ENTSO-E в настоящее время ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт для покрытия аварийного дефицита и, таким образом, не может полностью покрыть потерянную мощность. Несмотря на то, что могут быть некоторые возможности для увеличения импорта электроэнергии для покрытия дефицита энергии во время пикового потребления, значительное краткосрочное увеличение импорта электроэнергии в ЕС маловероятно из-за инфраструктурных ограничений в соседних странах.