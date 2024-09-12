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В МВФ рассказали, когда примут решение о следующем транше для Украины

Фото: МВФ примет решение о следующем транше для Украины в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Исполнительный совет Международного валютного фонда в ближайшие недели рассмотрит вопрос утверждения результатов пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Также примет решение о следующем транше.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем, что заседание Рады состоится в ближайшие недели", - сказала Козак.

По ее словам, в случае положительного решения Исполнительного совета МВФ, Украина получит до 1,1 млрд долларов.

Представитель Фонда также дала положительную оценку действиям украинской власти по выполнению условий программы EFF.

"Власти выполнили все количественные критерии эффективности, а также структурные ориентиры в рамках пятого обзора по состоянию на конец июня. Кроме того, были достигнуты договоренности о политике и реформах для поддержки макроэкономической стабильности во время войны", - отметила Козак.

 

Сотрудничество Украины ты МВФ

Миссия Международного валютного фонда в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам.

Эта программа призвана помочь странам, которые сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных займов. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

В конце марта прошлого года было одобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов. Согласно этой программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

В сентябре Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Детальнее о сотрудничестве МВФ и Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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