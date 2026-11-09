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МВФ начал переговоры с Украиной по пересмотру программы финансирования EFF

10:48 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: Международный валютный фонд (Getty Images)

Международный валютный фонд (МВФ) начал переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотру программы расширенного финансирования EFF.

Об этом РБК-Украина сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Миссию Фонда возглавляет Гэвин Грэй. Как сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, консультации с украинской стороной стартовали сегодня, 9 ноября.

Основное внимание во время переговоров будет сосредоточено на целях макроэкономической и фискальной политики, которых стремятся достичь украинские власти. Также представители Фонда и правительства обсудят структурные реформы.

Речь идет об объединенном просмотре сразу двух этапов программы EFF. Его результаты будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.

Напомним, в октябре МВФ назвал условия для дальнейшего финансирования Украины. Для получения следующих траншей Киеву необходимо продлить реформы в сфере мобилизации доходов и государственного управления, а также получить гарантии финансовой поддержки от партнеров.

Речь идет об объединении второго и третьего просмотров программы EFF, по результатам которого Украина может получить два транша на общую сумму около 1,65 млрд долларов.

В июле Фонд уже перечислил Украине около 690 млн долларов после первого просмотра программы.

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