МВФ раскритиковал законопроект о возврате 30 тысяч гривен военным

Принятый Верховной радой законопроект о возврате доплат в 30 тысяч гривен всем военным не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов на 4 млрд долларов и может привести к росту бюджетного дефицита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграма Степаняна агентству "Интерфакс-Украина".
"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал он.
Степанян добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.
Представитель МВФ признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны и велики, и нестабильны. В то же время, отметил он, в рамках выполнения программы EFF Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время COVID-19 и в результате войны.
"В этом контексте власти взяли на себя обязательство возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", - напомнил Степанян.
Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что решение Верховной рады о возврате доплат всем военным на уровне 30 тысяч гривен усложняет переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.
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