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В МВФ рекомендовали ускорить повышение ставок для борьбы с инфляцией в США

Фото: заместитель главы МВФ Гита Гопинат (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в США пока не взята под контроль, и Федеральной резервной системе еще рано объявлять о победе в борьбе с ростом цен. Заместитель главы МВФ Гита Гопинат призвала центральный банк США ускорить повышение ставок в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гопинат газете Financial Times.

Она сказала, что для ФРС важно "поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику" до тех пор, пока не станет очевидным "очень определенное, устойчивое снижение инфляции" в заработной плате и отраслях, не связанных с продуктами питания или энергией.

"Если вы посмотрите на индикаторы на рынке труда и если вы посмотрите на очень устойчивые компоненты инфляции, такие как инфляция в сфере услуг, я думаю, станет ясно, что еще не произошел перелом в отношении инфляции", - сказала она.

В октябре МВФ понизил свой прогноз роста мировой экономики в 2023 году, отражая продолжающуюся войну России против Украины, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки центральных банков для сдерживания этого ценового давления.

Гопинат добавила, что она ожидает, что экономика Китая значительно пострадает в ближайшем будущем. Однако восстановление возможно позже в этом году, поскольку спрос в Китае восстанавливается.

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