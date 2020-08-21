​В МВФ розповіли про перспективи співпраці з Україною

Фото: Рада директорів МВФ (imf.org)

Наразі не визначена дата наступного візиту місії МВФ

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив про намір МВФ продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Однак поки не визначена дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду.

Про це він розповів в інтерв’ю "Громадському".

"Дискусії стосовно виконання параметрів та показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено", - заявив Люнгман.

За його словами, наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної та фінансової політики держави.

Серед них - завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

"Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії", - додав Люнгман.

Нагадаємо, 9 червня директори МВФ затвердили нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.