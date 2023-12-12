МВФ прогнозирует ускорение экономического роста и снижение инфляции в Украине

"Экономическая устойчивость привела к улучшению показателей роста, продолжению резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка, в том числе после выхода Национального банка Украины из режима привязки обменного курса, подкрепленного сильными резервами", - говорится в заявлении.

В ноябре базовый прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году был пересмотрен до 4,5%. Ожидается, что в 2024 году рост несколько снизится до 3-4% по мере продолжения войны. Однако перспективы по-прежнему подвержены значительным рискам, связанным с исключительно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными просчетами в политике, а также задержками или нехваткой внешнего финансирования.

Заявление главы МВФ

Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки.

"Тем не менее, экономика Украины оказалась устойчивой по мере наступления восстановления, а макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что восстановление экономики, как ожидается, продолжится, перспективы сопряжены со значительными рисками, обусловленными главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной. Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование на льготных условиях продолжалось на своевременной и предсказуемой основе и поддерживало темпы реформ.

"Поскольку война затягивается, она продолжает истощать государственные финансы Украины. Своевременные внешние выплаты, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключом к удовлетворению финансовых потребностей Украины и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности", - добавила глава МВФ.

Георгиева также подчеркнула, что необходимы решительные политические действия для обеспечения бюджетной и долговой устойчивости. Мобилизация доходов является важнейшим элементом, помогающим удовлетворить финансовые потребности и поддержать реконструкцию и социальные расходы.

"Бюджетные приоритеты включают в себя запуск Национальной стратегии доходов, избежание мер, которые подрывают налоговую базу, а также продвижение реформ для дальнейшего укрепления основ подготовки среднесрочного бюджета, доверия к бюджету, финансовых рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями", - сказала она.

Глава МВФ также заявила, что в рамках стратегии Национального банка Украины, "недавний успешный переход к режиму управляемого обменного курса является важным шагом на пути к нормализации основ денежно-кредитной и валютной политики, наряду с постепенным смягчением чрезвычайных валютных мер".

"Продолжающиеся свидетельства устойчивой дефляции и стабильности на наличном валютном рынке могут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Хотя финансовый сектор является стабильным и работоспособным, требуется повышенная бдительность, и следует продолжать усилия по усилению банковской диагностики, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - подчеркнула глава МВФ.

Прогнозы МВФ

Согласно прогнозу МВФ, экономика Украины вырастет на 4,5% в 2023 году после падения на 29,1% в 2022 году. В 2024 году рост составит 3-4%.

МВФ прогнозирует, что инфляция замедлится в декабре 2023 года до 6,0% после 26,6% в 2022 году. В 2024 году инфляция ускорится до 9,5%.