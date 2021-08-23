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МВФ приступив до розподілу 650 млрд доларів. Україна отримає частину з них

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) почав розподіл додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. Україна отримає з них 2,7 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора-розпорядника МВФ Кристаліну Георгієву.

"Найбільший в історії розподіл SDR-близько 650 млрд доларів-набуває чинності сьогодні",- цитує пресслужба МВФ Георгієву.

За її словами, цей розподіл забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи і стане найсильнішим стимулюванням, яке при розумному використанні дозволить боротися з безпрецедентною кризою.

Крім того, зазначила Георгієва, ці асигнування поповнять валютні резерви країн і зменшать їх залежність від більш дорогих внутрішніх або зовнішніх боргів.

Вона нагадала, що SDR розподіляються між країнами пропорційно їх часткам квот в МВФ. В рамках цієї програми Україна отримає 2,7 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, найбільші виплати за держборгом чекають у вересні 2021 року - 104,9 млрд гривень, у т.ч. по внутрішньому боргу - 23,5 млрд гривень, по зовнішньому - 81,4 млрд гривень.

Відзначимо, в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів, які МВФ повинен безоплатно перерахувати Україні в серпні 2021 року.

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