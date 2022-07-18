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Шок за шоком: МВФ суттєво погіршить прогноз щодо зростання світової економіки

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Індонезія, Понеділок 18 липня 2022 14:17
Шок за шоком: МВФ суттєво погіршить прогноз щодо зростання світової економіки Фото: МВФ погіршить прогноз по світовій економіці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд істотно погіршить свої прогнози глобального економічного зростання в наступному звіті. Фінансові керівники знаходяться в ситуації, коли варіантів для усунення ризиків ставиться все менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зростання цін на продовольство і енергоносії, уповільнення припливу капіталу на ринки, що розвиваються, триваюча пандемія і уповільнення економічного зростання в Китаї "набагато ускладнюють" завдання для політиків, заявила Джейла Пазарбазіоглу, директор МВФ зі стратегії, політики та огляду, на недільній панелі в Балі, Індонезія. "Це шок за шоком, за шоком, які дійсно б'ють по світовій економіці".

Вона виступила після того, як міністри фінансів і керуючі центральних банків G20 завершили свою зустріч в суботу, не прийнявши Комюніке, що підкреслило складність координації глобальної відповіді на зростання інфляції і страхи перед рецесією.

МВФ вже знизив свій прогноз глобальної експансії в цьому році до 3,6% з 4,4% до вторгнення Росії в Україну у своєму квітневому звіті. В огляді, який повинен бути опублікований в цьому місяці, "ми істотно знизимо наш прогноз", - сказала Пазарбазіоглу.

Центральним банкам по всьому світу важко знайти правильну відповідь на зростання цін, викликане проблемами з поставками.

"Шлях до м'якої посадки звужується; ми думаємо, що це все ще здійсненний шлях, але, звичайно, не дуже простий", - сказав Хюн Сон Шин, керівник відділу досліджень в Банку міжнародних розрахунків, на тій же панелі. "Там, де центральні банки проводять грошово-кредитну політику швидко і рішуче і заздалегідь реагують на інфляцію, це більше сприяє м'якій посадці".

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала офіційних осіб G20 вжити термінових заходів по боротьбі з інфляцією. Вона попередила, що "виключно невизначені" глобальні економічні перспективи можуть погіршитися, якщо ціни продовжать підвищуватися.

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