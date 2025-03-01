МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год
Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции. Инфляция достигла 12,9%, что привело к повышению учетной ставки НБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преес-релиз из МВФ.
Экономика Украины остается устойчивой, несмотря на три года войны. По итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, однако в 2025 году он может замедлиться до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительных боевых действий.
Инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе, что обусловлено прежде всего ростом цен на продукты питания и оплату труда. В ответ Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 150 базисных пунктов с декабря.
Международные резервы Украины достигли 43 миллиардов долларов США по состоянию на январь 2025 года, что стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке.
Риски для экономики остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно войны, перспектив мира и дальнейшего восстановления страны.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7% в сентябре прошлого года. По словам банка, Украина начала 2025 год со слабыми экономическими результатами и растущей инфляцией, а сокращение прогноза связано с постоянными атаками России на энергетическую инфраструктуру, которые мешают производственному процессу.
Рост ВВП Украины ожидается на уровне 3,5% в 2025 году, с последующим ускорением до 5,0% в 2026 году, при условии достижения прекращения огня до конца 2025 года.