МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год

Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции. Инфляция достигла 12,9%, что привело к повышению учетной ставки НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преес-релиз из МВФ .

Экономика Украины остается устойчивой, несмотря на три года войны. По итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, однако в 2025 году он может замедлиться до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительных боевых действий.

Инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе, что обусловлено прежде всего ростом цен на продукты питания и оплату труда. В ответ Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 150 базисных пунктов с декабря.

Международные резервы Украины достигли 43 миллиардов долларов США по состоянию на январь 2025 года, что стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке.

Риски для экономики остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно войны, перспектив мира и дальнейшего восстановления страны.