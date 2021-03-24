МВФ планує виділити 650 млрд доларів на відновлення після коронакризиса

Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює виділення 650 млрд доларів для сприяння глобальному відновленню після COVID-19. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва подасть пропозицію до червня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні МВФ .

"У разі схвалення новий розподіл СПЗ дасть країнам істотне пряме збільшення ліквідності без збільшення боргового тягаря. Це також вивільнило б вкрай необхідні ресурси для країн-членів, щоб допомогти в боротьбі з пандемією, в тому числі для підтримки програм вакцинації та інших невідкладних заходів. І це доповнило б набір інструментів, розгорнутих МВФ для підтримки наших членів під час кризи", - додала Георгієва.

Георгієва має намір подати до червня офіційну пропозицію Раді директорів про новий розподіл 650 млрд доларів на основі оцінки довгострокових потреб країн-членів МВФ в глобальних резервах.

За її словами, члени Ради директорів МВФ висловили підтримку новому розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ) еквівалентом 650 млрд доларів для забезпечення додаткової ліквідності глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів фонду.

Як зазначила Георгієва, виділення коштів стане "потужним сигналом про рішучість членів МВФ зробити все можливе, щоб подолати гіршу рецесію з часів Великої депресії".

Нагадаємо, в МВФ вважають, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. Але це відновлення нерівномірне, і є тривожні ознаки, що розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються, зростає.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.