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МВФ проверит бюджет Украины на фоне дефицита Минобороны в 27 млрд долларов

16:40 28.08.2026 Пт
2 мин
Фонд должен оценить потребности Украины и возможность дополнительного финансирования
aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Мацепа
Фото: Миссия МВФ приедет в Украину: найдут ли деньги для Минобороны (Getty Images)

На следующей неделе в Украине будет работать миссия Международного валютного фонда.

Миссия будет носить рабочий характер и оценит выполнение государственного бюджета текущего года и подготовку сметы на следующий год.

"Она (миссия – ред.) оценит исполнение и потребности бюджета до конца текущего года, ознакомится с подготовкой бюджета в следующем году, проект которого должен быть представлен в Совет до 15 сентября", – говорится в публикации.

Вопрос дополнительного финансирования особенно актуален на фоне дефицита средств у Министерства обороны. По данным РБК-Украина, он уже достиг 27 млрд долларов или около 1,2 трлн гривен.

Из этой суммы до конца 2026 года необходимо дополнительно изыскать 8-10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы. Еще почти 20 млрд долларов нужно на выплаты военным, семьям погибших и другие расходы.

В результате работы экспертов МВФ должно стать понятно, нуждается ли Украина в дополнительном финансировании и каким образом можно будет закрыть эту потребность.

Ранее Украина уже пыталась согласовать с МВФ увеличение дефицита государственного бюджета на финансирование военных расходов, однако не получила согласия фонда.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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