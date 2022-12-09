МВФ оценил влияние российского вторжения в Украину на беднейшие страны мира

В документе МВФ говорится, что война России против Украины, усугубившая инфляцию и значительно повысившая мировые цены на продовольствие, энергоносители и удобрения, замедлит восстановление стран с низким уровнем доходов после пандемии COVID-19 и еще больше задержит рост доходов на душу населения по сравнению более развитыми экономиками.

МВФ заявил, что финансовое положение стран с низкими доходами "все больше испытывает стресс, поскольку правительства увеличили расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии и войны в Украине, а также защитить уязвимые слои населения от высоких цен на продукты питания и топливо, а долговая уязвимость усилилась".

В нем говорится, что рост в 2022 году в этих странах замедлился, а быстро ускоряющаяся инфляция привела к увеличению бюджетного дефицита.

Как отмечает агентство Reuters, в последние годы Китай стал крупнейшим двусторонним кредитором в мире, вызывая растущую критику со стороны западных стран за его нежелание списать долги бедствующих развивающихся стран.

Последние прогнозы МВФ появились на следующий день после того, как Всемирный банк опубликовал новый отчет о растущем долговом бремени беднейших стран мира, прогнозируя, что теперь они будут тратить более десятой части своего дохода от экспорта (62 млрд долларов) на обслуживание внешнего двустороннего долга - самый высокий показатель с 2000 года.

МВФ заявил, что потребности стран с низким доходом во внешнем финансировании на 2022–2026 годы, направленные на устранение последствий пандемии COVID-19, ускорение застопорившегося роста доходов и восстановление внешних резервов, составят около 440 миллиардов долларов, что примерно соответствует оценке год назад на период 2021-2025 гг.

Но дополнительные потребности в финансировании на 2022-2023 годы, вызванные войной России против Украины, доведут эту сумму как минимум до 497 млрд долларов, заявил МВФ.