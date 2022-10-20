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МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины

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Украина, Четверг 20 октября 2022 10:01
МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины Фото: МВФ оценил влияние войны на экономику Украины (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Российское вторжение в Украину, начавшееся более семи месяцев назад, привело к большим человеческим жертвам, массовому перемещению населения и значительному повреждению инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ.

"Воздействие на экономическую активность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была серьезно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня", - говорится в сообщении.

По данным МВФ, сразу же после вторжения власти быстро адаптировали денежно-кредитную и валютную политику для сохранения финансовой и курсовой стабильности. Совсем недавно, чтобы компенсировать значительную потерю международных резервов, была проведена девальвация обменного курса, что помогло стабилизировать валютные резервы и сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность.

Фискальная политика ориентирована на приоритетные расходы на оборону, социальные выплаты, гуманитарные нужды, и, где возможно, некоторое исправление критической инфраструктуры, отметили в МВФ.

"Неопределенность в отношении размера потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности, а экономические риски вырисовываются большими, в том числе связанные с потенциальным дополнительным ущербом критически важной инфраструктуре или новыми сбоями в сельскохозяйственном и энергетическом секторах", - говорится в сообщении.

Напомним, МВФ прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. Фонд пока не делает прогнозов на 2023 год.

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