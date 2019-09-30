МВФ стурбований тиском на Гонтареву і правління НБУ, - джерело

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) стурбовані тиском на екс-голову Національного банку (НБУ) Валерію Гонтареву і нинішнє правління НБУ. Про це РБК-Україна сказав співрозмовник, знайомий з ходом переговорів з МВФ.

За словами джерела, в МВФ побоюються, що нова влада, говорячи про свою підтримку незалежності НБУ, насправді буде намагатися замінити деяких топ-менеджерів НБУ. Формальний привід для кадрових рішень може дати комісія Верховної ради, яка займеться розслідуванням дій керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів у 2014-2019 роках.

"Ставлення комісії до НБУ може бути упередженим. Те, що вони кажуть, що будуть розслідувати ці справи, виглядає так, як ніби вони мають намір переслідувати керівництво НБУ, а не власників банків, які довели їх до неплатоспроможності", - говорить співрозмовник.

Фондом, за його словами, потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у Ігоря Коломойського в питанні "ПриватБанку", а, по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво Нацбанку. Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми будуть продовжуватися в найближчі тижні.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня в Гореничах під Києвом згорів будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Правління Національного банку України заявило про неприпустимість цілеспрямованих атак на екс-главу центробанку Валерію Гонтареву.