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У МВФ назвали умови затвердження програми для України

Новини » Економіка     17.01.2020 - 22:26
У МВФ назвали умови затвердження програми для України
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Виконавчий комітет МВФ розгляне програму Україні після виконання попередніх умов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийме рішення щодо програми допомоги Україні після того, як Київ виконає всі попередні умови. Про це заявила головний виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу у вашингтонському Інституті Пітерсона, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на даний момент представники МВФ продовжують взаємодіяти з Україною.

"На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, в якому є певні умови, які повинні бути задоволені. Робота триває, представники (МВФ - ред.) продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент звернутися до Виконавчого раді", - сказала вона.

Нагадаємо, 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України об'ємом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Раніше РБК-Україна писало, що в НБУ очікують схвалення нової програми Міжнародного валютного фонду для України на початку 2020 року.

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