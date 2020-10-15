МВФ назвав реальний курс гривні до долара

Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. У 2020 році цей курс становить 7,33 грн/долар, у той час як обмінний - 27,20 грн/долар.

Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

За даними МВФ номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) на одного українця у 2020 році в поточних цінах складе 3,425 тисяч доларів, в той час як за паритетом купівельної спроможності - 12,710 тисяч доларів.

При цьому ВВП України у 2020 році в поточних цінах складе 142,25 млрд доларів, а за паритетом купівельної спроможності - 527,9 млрд доларів.

Відзначимо, як свідчать дані Глобального раунду Програми міжнародних зіставлень 2017 року Світового банку, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу. Дані щодо цін використовуються для розрахунку ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

Для забезпечення розрахунків Держстат надавав інформацію щодо середньорічних національних цін і розподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) за категоріями кінцевого використання.

Нагадаємо, за індексом Біг-Маку долар в Україні має коштувати 10,33 гривень. У січні 2020 року українська гривня опустилася на четверте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі.