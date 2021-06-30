МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана.
Про це це йдеться в повідомленні київського офісу МВФ, яке є в розпорядженні РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня ц.р.
Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.
"Заміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу", - йдеться в повідомленні.
Степанян - громадянин Вірменії, старший економіст МВФ з 2008 року. У 2006-2008 роках - економіст Світового банку. Закінчив Єреванський державний економічний університет та Лондонський університет.