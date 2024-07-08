МВФ намерен снизить комиссию для крупных заемщиков, в том числе Украины, - Bloomberg

Совет директоров МВФ, состоящий из 24 членов, представляющих 190 стран 8 июля должен взвесить варианты предоставления странам перерыва в уплате дополнительных сборов. Сборы применяются к странам, которые берут в долг больше, чем им выделено, или дольше выплачивают займы по программам МВФ.

В апреле кредитор заявил, что Совет директоров начнет изучать вопрос о комиссиях этим летом, что "может представить варианты возможных изменений" и примет во внимание последствия для заемщиков и управления рисками фонда. Для одобрения изменения политики потребуется 70% голосов Совета директоров.

МВФ брал сборы в течение многих лет, чтобы отговорить своих крупнейших заемщиков от чрезмерной зависимости от кредитора. В то время как сборы пополнили казну фонда, они также добавили миллиарды долларов дополнительных расходов для стран, которые и так страдают.

Высокие ставки

Более высокие мировые процентные ставки, особенно от Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ теперь превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии COVID-19. Бремя несут в основном несколько стран, включая Аргентину, Египет и Украину, которые должны выплатить 6 миллиардов долларов. Украина должна заплатить 350 млн долларов.

Встреча состоится за две недели до того, как Бразилия должна принять встречи министров финансов и центральных банкиров Группы 20 в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, как хозяин форума в этом году, пообещал сделать сборы главным вопросом на фоне своих призывов реформировать международную финансовую систему.

МВФ заявил, что сборы являются необходимой частью его финансовой модели, призванной препятствовать слишком большому заимствованию или слишком длительному погашению. Заемщики и их сторонники говорят, что дополнительные сборы истощают ресурсы

США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер сборов.