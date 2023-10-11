МВФ намерен увеличить свои возможности для борьбы с возможным глобальным кризисом

Международный валютный фонд заявил, что видит "значительную поддержку" поддерживаемого США увеличения квот кредитных ресурсов без изменений в структуре его акционеров на заседаниях МВФ и Всемирного банка в Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что она хочет установить крайний срок для "необходимой реорганизации" структуры акционеров кризисного кредитора, которая будет отражать рост более крупных стран с развивающейся рыночной экономикой, таких как Китай.

Георгиева заявила во время частного мероприятия, на котором присутствовало агентство Reuters, что она отдает приоритет увеличению ресурсов квот на встрече в Марракеше, чтобы гарантировать, что у МВФ будет достаточно кредитных ресурсов для борьбы с еще одним потенциальным крупномасштабным глобальным экономическим кризисом.

"Если мы не добьемся увеличения квоты, наша относительная способность противостоять будущим потрясениям уменьшится, - сказала Георгиева. - Я думаю, было бы хорошо установить крайний срок для формулы, потому что, если не изменить формулу, мы застрянем".

Представитель МВФ подтвердила, что она имела в виду сроки корректировки структуры акционеров.

"Решение о перераспределении долей квот является решением членов, и члены обсуждают необходимость новой формулы квот, - говорится в заявлении МВФ для Reuters. - Пока идут дискуссии, мы видим значительную поддержку эквипропорционального увеличения".

Разногласия среди акционеров МВФ

Соединенные Штаты выступают в пользу такого увеличения, при котором страны-члены будут вносить больше средств в той же пропорции, что и их нынешние пакеты акций.

Взносы по квотам, которые основаны на количестве голосов, в настоящее время составляют более 40% от 1 триллиона долларов Фонда в виде кредитных возможностей.

Китай, Индия, Бразилия и другие крупные развивающиеся рынки уже давно стремятся получить больше голосов в МВФ, чтобы совпасть с их растущим влиянием в мировой экономике. Последняя корректировка была сделана в 2010 году.

Призыв Георгиевой установить крайние сроки, похоже, является сигналом о том, что план США имеет большие шансы на успех. Решение ожидается в субботу, когда соберется руководящий комитет МВФ.

Некоторые представители развивающихся рынков, в том числе Бразилия, утверждают, что Фонд может быть политически ослаблен без большего представительства быстрорастущих экономик.

Георгиева сказала, что решение о сроках реорганизации остается за членами. МВФ планирует завершить давно отложенный обзор ресурсов квот к 15 декабря.

"Но я надеюсь увидеть такую приверженность формуле, которая затем могла бы привести к некоторой необходимой перестройке", - сказала она.