МВФ готовится к возможности быстрой распродажи активов
В Международном валютном фонде заявили о подготовке к нестандартным сценариям на глобальных финансовых рынках, включая возможное снижение доверия к долларовым активам, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.
Международный валютный фонд рассматривает сценарии, связанные с резкими изменениями на рынках активов, номинированных в долларах США.
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что Фонд анализирует даже те события, которые ранее считались немыслимыми.
"В Фонде мы развиваем способность гипотетически моделировать сценарии немыслимых событий, а затем решать, какие меры следует принимать", — сказала Георгиева.
Отвечая на вопрос о возможной панике вокруг долларовых активов, она подчеркнула, что МВФ рассматривает "самые разные сценарии" в рамках текущего анализа.
Давление на доллар и реакция инвесторов
Заявления прозвучали на фоне обеспокоенности рынков из-за масштабных торговых тарифов и критики независимости Федеральной резервной системы США.
С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года доллар подешевел более чем на 9% по отношению к корзине мировых валют, а его падение к евро приблизилось к 12%.
Опасения относительно статуса доллара как безопасного актива усилили интерес инвесторов к золоту. Цена на слитки достигла рекордного уровня в 5100 долларов за тройскую унцию.
Диверсификация и позиция ЕС
В МВФ также указали на долгосрочную тенденцию снижения доли доллара в мировых валютных резервах: с 72% в 2001 году до менее 57% в настоящее время.
Дополнительное давление создают инициативы стран БРИКС, которые в последние годы открыто стремятся к дедоларизации расчетов, в том числе для снижения уязвимости к западным санкциям.
Георгиева заявила, что Европейскому союзу следует активнее выпускать совместные долговые обязательства, чтобы предложить инвесторам безопасный актив, альтернативный золоту и казначейским облигациям США.
"Это создало бы то, на что есть спрос: большее предложение европейских ценных бумаг, которые люди могут покупать, держать и использовать", — отметила она, добавив, что такой шаг также помог бы сократить инвестиционный дефицит и поддержать экономический рост.
При этом она признала, что вопрос совместных заимствований остается крайне сложным для ЕС, а статус доллара как мировой резервной валюты в ближайшее время вряд ли изменится:
"Пока этот фактор настолько очевиден, трудно ожидать каких-либо резких изменений".
