МВФ готовится к возможности быстрой распродажи активов

ЕС, Вторник 27 января 2026 01:30
UA EN RU
МВФ готовится к возможности быстрой распродажи активов Фото: Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Международном валютном фонде заявили о подготовке к нестандартным сценариям на глобальных финансовых рынках, включая возможное снижение доверия к долларовым активам, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.

Международный валютный фонд рассматривает сценарии, связанные с резкими изменениями на рынках активов, номинированных в долларах США.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что Фонд анализирует даже те события, которые ранее считались немыслимыми.

"В Фонде мы развиваем способность гипотетически моделировать сценарии немыслимых событий, а затем решать, какие меры следует принимать", — сказала Георгиева.

Отвечая на вопрос о возможной панике вокруг долларовых активов, она подчеркнула, что МВФ рассматривает "самые разные сценарии" в рамках текущего анализа.

Давление на доллар и реакция инвесторов

Заявления прозвучали на фоне обеспокоенности рынков из-за масштабных торговых тарифов и критики независимости Федеральной резервной системы США.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года доллар подешевел более чем на 9% по отношению к корзине мировых валют, а его падение к евро приблизилось к 12%.

Опасения относительно статуса доллара как безопасного актива усилили интерес инвесторов к золоту. Цена на слитки достигла рекордного уровня в 5100 долларов за тройскую унцию.

Диверсификация и позиция ЕС

В МВФ также указали на долгосрочную тенденцию снижения доли доллара в мировых валютных резервах: с 72% в 2001 году до менее 57% в настоящее время.

Дополнительное давление создают инициативы стран БРИКС, которые в последние годы открыто стремятся к дедоларизации расчетов, в том числе для снижения уязвимости к западным санкциям.

Георгиева заявила, что Европейскому союзу следует активнее выпускать совместные долговые обязательства, чтобы предложить инвесторам безопасный актив, альтернативный золоту и казначейским облигациям США.

"Это создало бы то, на что есть спрос: большее предложение европейских ценных бумаг, которые люди могут покупать, держать и использовать", — отметила она, добавив, что такой шаг также помог бы сократить инвестиционный дефицит и поддержать экономический рост.

При этом она признала, что вопрос совместных заимствований остается крайне сложным для ЕС, а статус доллара как мировой резервной валюты в ближайшее время вряд ли изменится:

"Пока этот фактор настолько очевиден, трудно ожидать каких-либо резких изменений".

Напоминаем, что Украина пока не подтвердила свою готовность полностью выполнять требования программы Международного валютного фонда, включая введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен.

Отметим, что Международный валютный фонд рассматривает вариант предоставить Украине год для внедрения изменений в налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей в рамках новой кредитной программы на 8,1 миллиарда долларов.

