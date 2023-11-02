МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, было обсуждено введение реформ и выполнение их в Украине. Также они отметили прогресс в этом направлении.
"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере около 900 млн долларов", - сообщил Шмыгаль.
Премьер рассказал, что во время разговора с Каммером они затронули и тему финансирования дефицита государственного бюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.
Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов.
Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд. долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .