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МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз поліпшений у порівнянні з даними за жовтень минулого року.

Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

  • 2021 рік - 27,98 грн/долар (попередній прогноз - 28,12 грн/долар)
  • 2022 рік - 27,61 грн/долар (попередній прогноз - 27,96 грн/долар)
  • 2023 рік - 27,59 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)
  • 2024 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)
  • 2025 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар).
  • 2026 рік - 27,75 грн/долар.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,5 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, в квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

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