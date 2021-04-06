МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз поліпшений у порівнянні з даними за жовтень минулого року.
Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,5 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.
За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, в квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.