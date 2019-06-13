МВС зафіксувало близько 30 спроб підкупу виборців

З початку виборчого процесу в Міністерство закордонних справ надійшло 75 заяв про порушення виборчого законодавства під час позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість повідомлень стосувалися підкупу виборців.

"З початку виборчої кампанії надійшло 75 заяв і повідомлень. 20 повідомлень в Луганській області, 20 у місті Києві, 15 - Дніпропетровської області, по десять у Запорізькій та Одеській областях", - повідомив Стойко.

За його словами, порушення виборчого процесу в основному стосуються спроб підкупу виборців.

"30 повідомлень про випадки з підкупом виборців, 25 - це незаконна агітація, три - пошкодження майна, два - збір персональних даних, два перешкоджання здійсненню виборчого права - також два повідомлення. Гречку замінюють цукром. Але, тим не менш, ми реагуємо не тільки на попередження, але і будемо притягати до відповідальності, якщо на це будуть підстави", - додав він.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що відомство перейде на посилений режим роботи з 15 по 28 липня. Зокрема, переклад поліцейських на посилений режим служби пов'язаний з проведенням у державі позачергових виборів у Верховну раду.