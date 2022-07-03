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В МВС України розповіли, що могло спричинити "хлопки" в Бєлгороді

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Україна, Неділя 03 липня 2022 18:05
В МВС України розповіли, що могло спричинити "хлопки" в Бєлгороді Фото: Антон Геращенко, радник глави МВС України (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вибухи в Бєлгороді сталися через неузгодженість дій російських ракетників та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС України Антона Геращенка.

За його словами, вночі були пуски "Іскандерів" та "Калібрів" по Харкову та Харківській області з території Бєлгородської області.

Частина ракет долетіла і вдарила по мирних харків'янах.

"Траєкторія кількох ракет проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК "Панцир") успішно відпрацювали по своїх ракетах", - написав Геращенко

Нагадаємо, цієї ночі у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В місті почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.

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