В МВС України розповіли, що могло спричинити "хлопки" в Бєлгороді

Вибухи в Бєлгороді сталися через неузгодженість дій російських ракетників та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС України Антона Геращенка .

За його словами, вночі були пуски "Іскандерів" та "Калібрів" по Харкову та Харківській області з території Бєлгородської області.

Частина ракет долетіла і вдарила по мирних харків'янах.

"Траєкторія кількох ракет проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК "Панцир") успішно відпрацювали по своїх ракетах", - написав Геращенко