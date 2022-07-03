В МВС України розповіли, що могло спричинити "хлопки" в Бєлгороді
Фото: Антон Геращенко, радник глави МВС України (facebook.com/mvs.gov.ua)
Вибухи в Бєлгороді сталися через неузгодженість дій російських ракетників та ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС України Антона Геращенка.
За його словами, вночі були пуски "Іскандерів" та "Калібрів" по Харкову та Харківській області з території Бєлгородської області.
Частина ракет долетіла і вдарила по мирних харків'янах.
"Траєкторія кількох ракет проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК "Панцир") успішно відпрацювали по своїх ракетах", - написав Геращенко
Нагадаємо, цієї ночі у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В місті почалася пожежа.
Пізніше стало відомо, що унаслідок нічних вибухів в місті загинули три людини, постраждали ще четверо.