МВС про стрілянину поблизу Люботина: конфлікт між прихильниками політичних сил

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, в результаті якого постраждали дві людини. У Міністерстві внутрішніх справ назвали інцидент конфліктом між двома групами прихильників різних політичних сил.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
"Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є лише у держави", - зазначив він.
Геращенко також додав, що Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від політичних партій.
"Всі особи винні у застосуванні насильства будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності", - підсумував він.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків біля селища Люботин розстріляли автобус.
Пізніше стало відомо, що поліція відкрито справи за статтею хуліганство.
Крім того, Антон Геращенко повідомив, що учасників розстрілу автобуса в Харківській області затримали в Красноградському районі.