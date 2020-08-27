МВС про стрілянину поблизу Люботина: конфлікт між прихильниками політичних сил

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, в результаті якого постраждали дві людини. У Міністерстві внутрішніх справ назвали інцидент конфліктом між двома групами прихильників різних політичних сил.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є лише у держави", - зазначив він.

Геращенко також додав, що Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від політичних партій.

"Всі особи винні у застосуванні насильства будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності", - підсумував він.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків біля селища Люботин розстріляли автобус.

Пізніше стало відомо, що поліція відкрито справи за статтею хуліганство.

Крім того, Антон Геращенко повідомив, що учасників розстрілу автобуса в Харківській області затримали в Красноградському районі.