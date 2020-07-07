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У МВС хочуть карати за незаконне використання записів камер спостереження

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:11
У МВС хочуть карати за незаконне використання записів камер спостереження
Фото: Антон Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Міністерство розробляє відповідний законопроект

Міністерство внутрішніх справ пропонує карати за незаконне використання даних з камер спостереження. Зараз відомство розробляє відповідний проект закону.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Опубліковано МВС України Вівторок, 7 липня 2020 р.

За його словами, закон напрацьовується спільно з народними депутатами та громадськими активістами.

"Ми розробляємо проект, який умовно називається закон про безпечну Україну, яким пропонується встановити відповідальність за незаконне використання інформації, зібраної з камер спостереження... Щоб громадяни знали, що ця інформація буде використовуватися виключно в цілях безпеки, а не компрометації кого-небудь", - заявив заступник голови МВС.

За його словами, на цей час відповідальність за таке діяння не передбачена.

"Зараз є негативні відгуки, що в деяких містах є факти, коли дружини замовляють (стеження, - ред.) за чоловіками, де вони бувають, з ким зустрічаються. Сьогодні, на жаль, немає відповідальності за використання такої інформації", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, МВС і Національна поліція після скасування тюремного покарання за п'яне водіння просить дозволити все-таки адміністративні арешти крім штрафів, зокрема, дозволити заарештовувати на 15 діб.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть у шість разів збільшити штрафи за перевищення швидкості.

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