МВС пропонує бізнесу об'єднати системи відеоспостереження

Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

У МВС розраховують таким чином оперативніше реагувати на злочини

Заступник міністра закордонних справ Антон Геращенко запропонував бізнесу об'єднати системи відеоспостереження для більш оперативної реакції на злочини. Зараз в Україні налічується 5 млн камер, які належать приватним організаціям.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, передає РБК-Україна.

"Ми хочемо донести до підприємців всієї України. Ми пропонуємо всім торговим центрам, ресторанам і кафе співпрацювати з поліцією, давати можливість підключатися до ваших систем спостереження, які працюють на вулиці. Якщо ви хочете - то й до внутрішніх систем відеоспостереження і таким чином робити Україну безпечніше", - сказав Геращенко.

За його словами, в Україні працюють 5 млн камер спостереження, які належать приватним організаціям. Зокрема, сьогодні камери одного з ТРЦ підключили до столичної системи "Безпечне місто".

"Якщо надійде сигнал на 102, якесь шахрайство чи інший злочин, то поліції не потрібно виїжджати на місце, витрачати годину або два... Ми відразу бачимо, що відбулося", - додав Геращенко.

#НАЖИВО: Презентація інноваційних безпекових технологій та можливостей системи відеоспостереження Опубліковано МВС України Вівторок, 7 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місцях несвободи планують використовувати системи відеоспостереження, портативні відеореєстратори при застосуванні заходів примусу, щоб боротися з насильством в правоохоронних органах.

Також РБК-Україна писало, що 1 червня в Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення в столиці фіксують 20 камер.